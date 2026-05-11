«Барселона» стала 29-кратным чемпионом Испании по футболу

Nacho Doce/Reuters

«Барселона» одержала победу над «Реалом» в матче 35-го тура чемпионата Испании и досрочно стала 29-кратным чемпионом страны.

Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 2:0.

Голы забили Маркус Рашфорд (9-я минута) и Ферран Торрес (18-я). На 64-й минуте встречи на поле вышел бразилец Рафинья, пропустивший из-за травмы подколенного сухожилия почти полтора месяца — он не играл с конца марта.

Благодаря этой победе «Барселона» набрала 91 очко. Идущий вторым «Реал» отстает на 14 очков и уже не сможет догнать соперника за три оставшихся матча.

Для «Барселоны» это чемпионство стало вторым подряд. Впервые в истории клуба золотые медали были оформлены по итогам «эль класико».

«Реал» на протяжении 18 лет не может выиграть два чемпионских титула подряд. После подписания Килиана Мбаппе мадридцы дважды подряд вылетали из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала и проиграли все трофеи в Испании, включая три финала против «Барселоны». Такого с «Реалом» не случалось 20 лет — со времен первых «галактикос» с Зидан, Роналдо, Бекхэм, Роберто Карлос.

Ранее автобусы с футболистами «Реала» и «Барселоны» забросали камнями.

 
