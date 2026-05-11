В «Балтике» дали обещание на будущий сезон

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев после матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» заявил, что клуб должен развиваться постепенно, чтобы не допустить провала и вылета в Первую лигу. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Вопрос о развитии клуба лучше задать руководителям «Ростеха», руководству клуба, их видение того, как и куда двигаться, важно. Мы говорим о том, что должны двигаться вперед шаг за шагом, развиваться. Уверен, мы не вылетим в следующем году. Даже если поменяются игроки, тренерский штаб. Уверен, что «Балтика» будет продолжать двигаться вперед как структура. Мы растем вместе, у нас есть позитивное движение во всех направлениях», — заявил Талалаев.

Встреча, которая прошла 10 мая на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Единственный гол был забит на 4-й минуте. Александр Руденко оказался первым на добивании после удара Морозова в перекладину и отправил мяч в сетку. На 10-й минуте защитник гостей Кевин Андраде получил желтую карточку. После просмотра VAR решение было пересмотрено, и Андраде получил прямую красную карточку. «Балтика» доигрывала матч в меньшинстве.

Ранее в «Балтике» объяснили спад лидера.