В «Балтике» объяснили спад лидера

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев после матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» заявил, что защитник Кевин Андраде выступает ниже ожиданий из-за желания покинуть команду. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Вы видите, что человек каждую неделю слабее-слабее-слабее. Это чемоданное настроение, человек уже два месяца не с нами. Наверное, если бы он выдал еще какой-нибудь матч жизни, как с «Зенитом» или «Краснодаром», то нам было бы полегче, даже с учетом потерь лидеров», — заявил Талалаев.

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Единственный гол был забит на 4-й минуте. Александр Руденко оказался первым на добивании после удара Морозова в перекладину и отправил мяч в сетку. На 10-й минуте защитник гостей Кевин Андраде получил желтую карточку. После просмотра VAR решение было пересмотрено, и Андраде получил прямую красную карточку. «Балтика» доигрывала матч в меньшинстве.

