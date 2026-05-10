Авербух поставит программу 14-летней чемпионке России Костылевой

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, продюсер и хореограф Илья Авербух поставит произвольную программу для 14-летней фигуристки Елены Костылевой, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Работа над новой программой должна начаться со следующей недели.

Костылева дважды становилась победительницей первенства России среди юниоров.

14-летняя Костылева, которая тренируется в академии «Ангелы Плющенко», побила рекорд России по числу успешных четверных прыжков на соревнованиях — 51 попытка.

21 декабря 2025 года двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Костылевой, после чего та перешла в школу к Софья Федченко Однако о завершении их совместной работы было объявлено примерно через две недели — 8 января. В тот же день стало известно, что фигуристка вернулась к Плющенко.

До этого, 25 ноября, Плющенко обвинил Ирину Костылеву, мать фигуристки, в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия.

Ранее Яна Рудковская сравнила 14-летнюю Костылеву с американцем Ильей Малининым.