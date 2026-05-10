Агент Батракова опроверг слухи о скаутах «ПСЖ» на матчах «Локомотива»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, опроверг информацию о присутствии скаутов французского «Пари Сен-Жермен» на матчах железнодорожников.

«Скаутов «ПСЖ» не было на матчах «Локомотива»», — заявил Кузьмичев.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к полузащитнику со стороны клубов из Англии, Испании, Италии и Германии.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне он вошел в тройку лучших бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), сыграв за «Локомотив» 35 матча во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 12 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года, а интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в €25 млн.

«Локомотив» после 28 туров занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидером является петербургский «Зенит» с активом 65 очков, «Краснодар» с 63 очками располагается на втором месте и имеет матч в запасе.

Ранее в «Локомотиве» озвучили сумму за Батракова.