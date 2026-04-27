«Не меньше»: в «Локомотиве» озвучили сумму за Батракова

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов озвучил сумму, за которую клуб готов продать полузащитника Алексея Батракова в европейский клуб. Его слова передает «Матч ТВ».

«Сумма должна быть такая, за которую можно будет приобрести игрока такого же уровня. Сложно сказать, сколько именно. Наверное, меньше €20 млн такой игрок не стоит», — сказал Филатов.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к полузащитнику со стороны клубов из Англии, Испании, Италии и Германии.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне он вошел в тройку лучших бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), сыграв за «Локомотив» 33 матча во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 11 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года, а интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в €25 млн.

«Локомотив» после 27 туров занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее легенда «Спартака» заявил, что Батраков не готов к Европе.