«Ахмат» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ

«Ахмат» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в матче 29-го тура РПЛ
Грозненский «Ахмат» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и завершилась со счетом 1:1. «Газета» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

На 39-й минуте полузащитник Мохаммед Аззи ударом из центральной зоны отправил мяч в девятку ворот хозяев. На 83-й минуте форвард «Ахмата» Кежебек из-за пределов штрафной забил гол, сравняв счет.

После 29 туров «Ахмат» набрал 36 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице, «Динамо» с активом 25 очков располагается на 13-м месте.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет летом в США, Канаде и Мексике.

Ранее «Зенит» с трудом одержал победу над «Сочи» в матче РПЛ.

 
