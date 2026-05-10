Хачанов вышел в четвертый круг «Мастерса» в Риме

Теннисист Хачанов пробился в четвертый круг «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом в матче третьего круга турнира в Риме.

Игра продлилась 2 часа 30 минут и завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:4. За это время россиянин выполнил четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми.

В четвертом круге Хачанов встретится с 20-летним представителем Хорватии Дино Прижмичем, который во втором круге сенсационно обыграл 24-кратного чемпиона «Больших шлемов» Новака Джоковича. Призовой фонд турнира превышает 8,2 миллиона евро.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Людмила Самсонова проиграла отказавшейся от России теннисистке на турнире в Риме.