Самсонова проиграла отказавшейся от России теннисистке на турнире в Риме

Российская теннисистка Людмила Самсонова уступила представляющей Австрию Анастасии Потаповой в матче третьего круга турнира серии WTA 1000 в Риме.

Встреча продлилась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2. Россиянка реализовала один эйс, сделала четыре двойные ошибки и единственный брейк-пойнт. Для Самсоновой это поражение стало вторым в личных встречах с Потаповой. Ранее теннисистки играли в 2025 году на турнире в Майами, и тогда также победила Потапова.

В четвертом круге соперницей Потаповой станет американка Джессика Пегула. Призовой фонд соревнований превышает 7,2 миллиона евро.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Мирра Андреева с разгромной победы стартовала на турнире WTA 1000 в Риме.

 
