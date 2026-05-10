Кержаков не смог сдержать слез во время церемонии чествования

Алексей Даничев/РИА «Новости»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков не смог сдержать слез на церемонии чествования на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

После финального свистка матча 29-го тура Российской премьер лиги (РПЛ) против «Сочи» Кержаков вышел в центр поля, где его приветствовали партнеры и болельщики. Ветеран не сдержал эмоций.

Кержаков, которому 39 лет, воспитанник СШОР «Зенит». В своей карьере он сыграл за петербургский клуб 138 матчей во всех турнирах, в 54 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Также голкипер по ходу карьеры выступал за ульяновскую «Волгу», «Аланию», нижегородскую «Волгу», «Анжи» и «Оренбург». В сентябре 2022 года он был впервые в карьере вызван в сборную России.

Встреча, которая прошла на «Газпром Арене», завершилась со счетом 2:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

На 31-й минуте счет открыли сочинцы: Федоров, который после подачи Макарчука головой переиграл защитника Нино. В первом тайме «Зенит» также не реализовал пенальти: на 13-й минуте Луис Энрике пробил в перекладину. На 59-й минуте Луис Энрике вышел один на один после передачи Максима Глушенкова и сравнял счет. На 84-й минуте Ерохин добил мяч в пустые ворота.

«Зенит» набрал 65 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Краснодар» на два балла.

Ранее «Зенит» раскритиковали за недооценку «Сочи» в матче РПЛ.

 
