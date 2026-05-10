Кержаков не смог сдержать слез во время церемонии чествования

Вратарь «Зенита» Кержаков не сдержал слезы во время церемонии чествования

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков не смог сдержать слез на церемонии чествования на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

После финального свистка матча 29-го тура Российской премьер лиги (РПЛ) против «Сочи» Кержаков вышел в центр поля, где его приветствовали партнеры и болельщики. Ветеран не сдержал эмоций.

Кержаков, которому 39 лет, воспитанник СШОР «Зенит». В своей карьере он сыграл за петербургский клуб 138 матчей во всех турнирах, в 54 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Также голкипер по ходу карьеры выступал за ульяновскую «Волгу», «Аланию», нижегородскую «Волгу», «Анжи» и «Оренбург». В сентябре 2022 года он был впервые в карьере вызван в сборную России.

Встреча, которая прошла на «Газпром Арене», завершилась со счетом 2:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

На 31-й минуте счет открыли сочинцы: Федоров, который после подачи Макарчука головой переиграл защитника Нино. В первом тайме «Зенит» также не реализовал пенальти: на 13-й минуте Луис Энрике пробил в перекладину. На 59-й минуте Луис Энрике вышел один на один после передачи Максима Глушенкова и сравнял счет. На 84-й минуте Ерохин добил мяч в пустые ворота.

«Зенит» набрал 65 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Краснодар» на два балла.

Ранее «Зенит» раскритиковали за недооценку «Сочи» в матче РПЛ.