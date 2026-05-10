Стали известны составы «Зенита» и «Сочи» на матч РПЛ

Петербургский «Зенит» и «Сочи» объявили стартовые составы команд на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит»: Адамов, Сантос, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Энрике, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

«Сочи»: Дегтев, Солдатенков, Литвинов, Макарчук, Заика, Марсело, Кравцов, Мухин, Коваленко, Васильев, Федоров.

Матч между «Зенитом» и «Сочи» состоится 10 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 15:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Рафаэль Шафеев

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» идет на втором месте, набрав 62 очка. У лидирующего «Краснодара» на балл больше. На победу в РПЛ претендуют только эти команды. «Сочи» борется за выживание в РПЛ, команда идет на последнем месте в турнирной таблице, набрав 21 балл.

В заключительном туре национального первенства петербургский клуб на выезде сыграет с «Ростовом», а «Сочи» дома примет грозненский «Ахмат». Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся одновременно — 17 мая в 18:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что «Сочи» больше суток добирался на матч с «Зенитом».