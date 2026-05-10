В РФС сделали заявление из-за назначенного в ворота «Зенита» пенальти

РФС: судья правильно назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА

Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) постановил, что арбитр Инал Танашев не ошибся, когда назначил пенальти в ворота петербургского «Зенита» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА. Информация об этом опубликована в группе РФС «ВКонтакте».

«Атакующий игрок первым играет в мяч. Обороняющийся игрок совершает удар по ноге соперника (фол по неосторожности), не позволяя ему продолжить атакующие действия», — указано в сообщении.

2 мая ЦСКА проиграл в чемпионате России петербургскому «Зениту». Встреча завершилась со счетом 3:1. В самом начале матча счет открыл футболист ЦСКА Иван Обляков ударом с пенальти. Игорь Дивеев сравнял счет на 30-й минуте. Александр Соболев в начале второго тайма вывел «Зенит» вперед. Луис Энрике на 60-й минуте установил окончательный счет матча.

В 29-м туре РПЛ матч между «Зенитом» и «Сочи» состоится 10 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 15:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Рафаэль Шафеев

Ранее глава РПЛ назвал игрока «Зенита» плохим мальчиком.