«Сочи» больше суток добирался на матч с «Зенитом»

«Сочи» 28 часов добирался до Санкт-Петербурга на матч 29-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом», который состоится в Санкт-Петербурге. Об этом в сочинском клубе рассказали в комментарии «Чемпионату.com».

«8 мая в 17:40 выехали на поезде из Сочи до Горячего Ключа. В 22:00 пересели на автобус и к 17:00 следующего дня добрались до Москвы. Дальше — «Сапсан». На месте были 9 мая в 21:30. В общей сложности в пути провели 28 часов», — указали в пресс-службе.

Матч между «Зенитом» и «Сочи» состоится 10 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 15:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Рафаэль Шафеев

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» идет на втором месте, набрав 62 очка. У лидирующего «Краснодара» на балл больше. На победу в РПЛ претендуют только эти команды. «Сочи» борется за выживание в РПЛ, команда идет на последнем месте в турнирной таблице, набрав 21 балл.

