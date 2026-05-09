Глава РПЛ назвал игрока «Зенита» плохим мальчиком

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев назвал футболиста петербургского «Зенита» Александра Соболева плохим мальчиком, передает «Спорт-Экспресс».

«Преображение Соболева? Я не являюсь персональным болельщиком, но он выдаёт яркий перформанс, напомнил себя в прошлом. Действительно плохой мальчик», — сказал Алаев.

В 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1. В самом начале счет открыл футболист ЦСКА Иван Обляков ударом с пенальти. Игорь Дивеев сравнял счет на 30-й минуте. Соболев в начале второго тайма вывел «Зенит» вперед. Луис Энрике на 60-й минуте установил окончательный счет матча.

Всего в активе Соболева девять оформленных голов за 28 туров Российской премьер-лиги (РПЛ).

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» идет на втором месте, набрав 62 очка. У лидирующего «Краснодара» на балл больше.

Ранее Соболева обвинили в эгоизме.