Игрока «Зенита» Соболева обвинили в эгоизме

Бывший защитник защитник «Рубина» и «Амкара» Алексей Попов обвинил нападающего петербургского «Зенита» Александра Соболева в эгоизме. Его слова приводит издание «Спорт день за днем».

Попов вспомнил эпизод матча «Зенита» и ЦСКА: Соболев матерился, когда его одноклубник Максим Глушенков бил по чужим воротам.

«Как только он забил сам, сразу стал счастливым, и если кто-то другой бил по воротам, то у него настроение уже нормальное. То есть даже по этому эпизоду видно, что человек – эгоист, готов сыграть, только когда у него идет игра и когда он голы забивает, а если что-то идет не так, то винит в этом других. Это неправильно», — отметил он.

В 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1. В самом начале счет открыл футболист ЦСКА Иван Обляков ударом с пенальти. Игорь Дивеев сравнял счет на 30-й минуте. Соболев в начале второго тайма вывел «Зенит» вперед. Луис Энрике на 60-й минуте установил окончательный счет матча.

Всего в активе Соболева девять оформленных голов за 28 туров РПЛ.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» идет на втором месте, набрав 62 очка. У лидирующего «Краснодара» на балл больше.

Ранее тренер «Зенита» восторженно отозвался о матче с ЦСКА.

 
