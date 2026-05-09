Почетный президент РФС ответил на вопрос о фаворите финала Кубка России

Колосков: в финале Кубка России нет фаворита
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что в финале Кубка России между московским «Спартаком» и «Краснодаром» нет фаворита, передает «Матч ТВ» .

«Сейчас ни в одной игре нет фаворита. Будь то игра «Сочи» против «Зенита» или матч «Пари НН» — «Краснодар». Любая команда может выиграть. А в финале Кубка России уж тем более нет фаворитов», — сказал Колосков.

В финале Пути регионов «Спартак» одолел московский ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена» 6 мая, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса. «Краснодар» в финале Пути РПЛ обыграл в серии пенальти столичное «Динамо».

Ранее «Спартак» назвали фаворитом финала Кубка России.

 
