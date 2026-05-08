Назван фаворит суперфинала Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что московский «Спартак» является фаворитом суперфинала Кубка России против «Краснодара», передает Vprognoze.ru.

«Мне кажется, «Спартак» победит. Будут полные «Лужники» и две третьих, а то и больше, будут болеть за «Спартак». Понятно, что придут все. «Краснодару» будет очень сложно, он будет эмоционально выхолощен к тому моменту», — сказал Наумов.

В финале Пути регионов «Спартак» одолел московский ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена» 6 мая, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса. «Краснодар» в финале Пути РПЛ обыграл в серии пенальти столичное «Динамо».

