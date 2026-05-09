Легендарный футболист назвал нормальной драку между игроками «Реала»

Футболист Гуллит о драке между Тчуамени и Вальверде: такое случается

Экс-полузащитник итальянского «Милана» и сборной Нидерландов Руд Гуллит назвал нормальной драку между игроками мадридского «Реала» Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени, передает Mirror.

«В драке нет ничего необычного. Перестаньте. Во времена моей игровой карьеры каждую неделю что-то происходило. Меня этот эпизод не беспокоит — это нормально, порой такое случается», — сказал Гуллит.

Согласно опубликованной информации, свидетели произошедшего описали эпизод как очень серьезный. Драка с самого начала обострилась, потребовав вмешательства нескольких игроков команды. Инцидент привел к тому, что Вальверде отправили в больницу из-за полученных повреждений.

Инцидент был намного хуже, чем тот, который произошел накануне. Тогда те же футболисты после фола в одном из игровых эпизодов начали толкаться. В раздевалке выяснение отношений продолжилось. Однако все обошлось без последний.

