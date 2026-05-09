Американская фигуристка о победе на Олимпиаде: я справляюсь благодаря работе с психологом

Фигуристка Лью о победе на Олимпиаде: я справляюсь благодаря работе с психологом

Американская фигуристка Алиса Лью рассказала, что после победы на Олимпиаде работает с психологом, передает Sport24 со ссылкой на Renegades.

«Я справляюсь благодаря постоянному общению с друзьями, работе с психологом, музыке и тренировкам. Фигурное катание действительно помогает мне не терять связь с реальностью», — сказала Лью.

Алиса Лью набрала 226,79 балла по сумме короткой (76,59 балла) и произвольной (150,20) программ на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Серебряную медаль взяла фигуристка из Японии Каори Сакамото с результатом 224,90 (77,23 и 147,67). Бронзовым призером стала ее соотечественница Ами Накаи с суммой 219,16 (78,71 и 140,45).

Российская фигуристка Аделия Петросян завершила соревнования в женском одиночном катании на шестой позиции. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 214,53 балла (72,89 и 141,64). Она стала единственной фигуристкой, которая пошла на четверной прыжок, однако не сумела с ним справиться и допустила падение.

Ранее Лью заявила о желании выступить на Играх в 2030 году.