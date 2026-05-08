В Норвегии отреагировали на запрет ФИФА выступать Хайкину за сборную

В Норвегии удивлены запретом ФИФА выступать Хайкину за сборную
Fotografo01/Keystone Press Agency/Global Look Press

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт заявил, что удивлен запретом Международной федерации футбола (ФИФА) выступать Никите Хайкину за сборную Норвегии, передает «Чемпионат».

«Мы весьма удивлены решением ФИФА. Хотя Столе Сольбаккен, главный тренер сборной, говорит, что был готов к этому. ФИФА утверждает, что Хайкин не соответствует всем их критериям», — заявил Сальтведт.

10 апреля появилась информация о получении Хайкиным паспорта Норвегии. При этом еще в октябре 2025 года футболист указывал в системе ФИФА гражданство Великобритании. Ранее сообщалось, что он хочет получить норвежский паспорт и выступать за сборную. Футболист объяснял свое решение семейными обстоятельствами — его невеста является гражданкой Норвегии.

В 2021 году Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. На его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

Хайкин играет за «Буде-Глимт» с 2019 года. В марте футболист в составе норвежской команды побил рекорд Лиги чемпионов по количеству сейвов за сезон.

Ранее Хайкину не разрешили выступать за Норвегию.

 
