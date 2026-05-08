Вратарю Хайкину не разрешили выступать за Норвегию

nikita1haikin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Международная федерацию футбола (ФИФА) не разрешила вратарю Никите Хайкину выступать за сборную Норвегии, передает NTB.

«Мы ждем последних заявлений от ФИФА, но к этому мы были в какой-то степени готовы», — заявил главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен.

Отмечается, что процедура смены гражданства Хайкна не соответствует требованиям устава, касающимся продолжительности пребывания в стране.

10 апреля появилась информация о получении Хайкиным паспорта Норвегии. При этом еще в октябре 2025 года футболист указывал в системе ФИФА гражданство Великобритании. Ранее сообщалось, что он хочет получить норвежский паспорт и выступать за сборную. Футболист объяснял свое решение семейными обстоятельствами — его невеста является гражданкой Норвегии.

В 2021 году Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. На его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

Ранее Хайкин отказался переходить в петербургский «Зенит».

 
