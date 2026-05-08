«Сочи» будет добираться на игру с «Зенитом» на автобусе и поезде

«Сочи» будет добираться на матч РПЛ с «Зенитом» на автобусе и поезде

Генеральный директор «Сочи» Сергей Новиков рассказал, что клуб будет добираться на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» на автобусе и поезде, передает Sport24.

«Сложностей с логистикой нет. Завтра в 21:40 команда будет в Санкт-Петербурге, приедем на «Сапсане» из Москвы. До столицы доедет на двух больших комфортабельных автобусах, чтобы ребятам было удобно», — сказал Новиков.

Встреча состоится 10 мая. Команды выйдут на поле в 15.00 по московскому времени. «Зенит» в турнирной таблице РПЛ идет на втором месте, набрав 62 очка. «Сочи» занимает 16-е место, имея в активе 21 балл. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набравший 63 очка. В 29-м туре «Краснодар» померится силами с московский «Динамо». Встреча состоится в Москве 11 мая.

