В увольнении тренера ЦСКА нашли положительный момент

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что увольнение Фабио Челестини с поста главного тренера московского ЦСКА может положительно сказаться на команде перед матчем Кубка России со «Спартаком», передает Vprognoze.ru.

«Наверное, на эмоциональный подъём и делается ставка. Увольнение тренера встряхивает команду. Команда понимает, что будет новый тренер, все футболисты захотят показать новому штабу, что они достойны играть в старте», — сказал Наумов.

4 мая московский ЦСКА официально объявил об уходе Фабио Челестини с поста главного тренера. Временным исполняющим обязанности наставника стал Дмитрий Игдисамов.

Челестини занял пост наставника ЦСКА в июне 2025 года. Двухлетнее соглашение с клубом было подписано до 30 июня 2027 года, при этом соглашение предусматривало возможность продления еще на один сезон.

После 28 туров РПЛ ЦСКА набрал 45 очков и располагается на шестом месте. В последней игре армейцы уступили дома «Зениту» со счетом 1:3. 6 мая команда встретится со «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России.

