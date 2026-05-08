Шнайдер пробилась в третий круг турнира WTA 1000 в Риме

Шнайдер в трех сетах обыграла Гибсон во втором круге турнира WTA 1000 в Риме

Российская теннисистка Диана Шнайдер одержала победу над австралийкой Талией Гибсон во втором круге турнира категории WTA 1000, который проходит в Риме.

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут и завершилась со счетом 5:7, 6:1, 6:1. За матч Шнайдер подала навылет один раз, допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 15 заработанных.

В третьем круге соперницей россиянки станет победительница матча между японкой Наоми Осакой и немкой Евой Лис.

Шнайдер — полуфиналистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница семи турниров WTA (из них пять в одиночном разряде).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Шнайдер с Миррой Андреевой проиграли финал турнира в Мадриде.