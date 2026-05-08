ФИФА запретила сменившему гражданство Хайкину играть за Норвегию

Global Look Press

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила заявку российского вратаря Никиты Хайкина на вступление в сборную Норвегии. Об этом пишет NRK.

По данным источника, Хайкин не соответствует требованиям устава ФИФА, касающимся продолжительности пребывания в стране. Футболист проживает в Буде с 2019 года, за исключением периода с января по март 2023 года, когда он выступал за английский «Бристоль Сити». Согласно регламенту, для смены футбольного гражданства спортсменам старше 18 лет необходимо непрерывно проживать на территории новой ассоциации не менее пяти лет, находясь в стране не менее 183 дней в течение каждого 12-месячного периода. Переход в клуб другой ассоциации обнуляет этот срок.

10 апреля появилась информация о получении Хайкиным паспорта Норвегии. При этом еще в октябре 2025 года футболист указывал в системе ФИФА гражданство Великобритании. Ранее сообщалось, что он хочет получить норвежский паспорт и выступать за сборную. Футболист объяснял свое решение семейными обстоятельствами — его невеста является гражданкой Норвегии.

В 2021 году Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. На его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

Хайкин играет за «Буде-Глимт» с 2019 года. В марте футболист в составе норвежской команды побил рекорд Лиги чемпионов по количеству сейвов за сезон.

Ранее Хайкин отказался переходить в «Зенит».

 
