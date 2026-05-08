Звезда «Металлурга» покинул клуб ради НХЛ

Российский нападающий Роман Канцеров расторг контракт с магнитогорским «Металлургом» и продолжит карьеру в «Чикаго Блэкхокс» из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Безусловно, расставаться с таким игроком всегда болезненно, и речь сейчас не только про игровые качества. Роман — не только классный хоккеист, он обладает правильными человеческими качествами и трудовой этикой. За три сезона в КХЛ он стал лидером команды, а в этом сезоне заслуженно взял титул лучшего снайпера регулярного чемпионата», — сказал спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.

Спортивные права на 21-летнего хоккеиста остаются за «Металлургом». Если Канцеров вернется в КХЛ, он присоединится именно к магнитогорской команде.

Канцеров — воспитанник «Металлурга». За три сезона в КХЛ он стал лидером коллектива. В минувшем регулярном чемпионате форвард набрал 64 очка (36 голов + 28 передач) в 63 матчах.

В плей-офф «Металлург» дошел до полуфинала, где проиграл «Ак Барсу» со счетом 1-4. Канцеров записал на свой счет 8 очков (4 шайбы + 4 передачи) в 15 играх. Спортсмен также помог «Металлургу» выиграть Кубок Гагарина в 2024 году. На драфте НХЛ-2023 «Чикаго» выбрал форварда во втором раунде под 44-м номером.

