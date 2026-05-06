Определился второй финалист Кубка Гагарина

«Локомотив» обыграл «Авангард» и вышел в финал Кубка Гагарина
Ярославский «Локомотив» победил омский «Авангард» в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Встреча состоялась на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославе. Основное время завершилось с результатом 3:3. В составе ярославской команды голами отметились Никита Кирьянов, Максим Шалунов и Максим Березкин. За омскую команду шайбы забросили Александр Волков, Константин Окулов и Джозеф Чеккони.

Победный для «Локомотива» гол оформил Березкин во втором овертайме.

Таким образом, в серии до четырех побед были сыграны все возможные семь матчей. Примечательно, что «Авангард» вел в серии с результатом 3-1, а в шестом матче, который мог стать решающим, выигрывал со счетом 2:0 за 33 секунды до конца третьего периода. Однако «Локомотив» смог отыграться и в шестом матче, и выиграл седьмой. Результат серии — 4-3 в пользу ярославского клуба.

В финал уже вышел казанский «Ак Барс». В полуфинале Кубка Гагарина команда из Казани одолела магнитогорский «Металлург», выиграв серию до четырех побед с результатом 4-1. Финальная серия стартует 11 мая в Ярославле.

Чемпионский титул в нынешнем сезоне защищает победитель Кубка Гагарина 2025 года — «Локомотив». Ярославская команда в финале Кубка Гагарина прошлого сезона одержала победу над челябинским «Трактором». Серия завершилась с результатом 4-1.

