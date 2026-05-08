Первая ракетка мира вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Риме

Теннисистка Соболенко вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Риме

Первая ракетка мира Арина Соболенко одержала победу над представительницей Чехии Барборой Крейчиковой во втором круге турнира серии WTA 1000.

Всего матч продлился 1 час 24 минуты и завершился со счетом 6:2, 6:3. Соболенко за игру не оформила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Барбора Крейчикова четырежды подала навылет, совершила семь двойных ошибок и использовала одну брейковую точку из трех.

В третьем круге соперницей первой ракетки мира станет румынка Сорана Кырстя. Призовой фонд турнира превышает 7,2 миллиона евро.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде; победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2019, Открытый чемпионат Австралии — 2021); финалистка двух Итоговых турниров WTA (2022, 2025) в одиночном разряде; победительница 30 турниров WTA (из них 24 — в одиночном разряде).

Ранее вторая ракетка мира выразила готовность поддержать бойкот Соболенко.