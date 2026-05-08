В UFC рассказали, когда Макгрегор проведет следующий бой

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что ожидает возвращения ирландского бойца Конора Макгрегора на ринг летом 2026 года. Его слова передает пресс-служба лиги.

«У нас отличные отношения с Конором. Я абсолютно уверен, что он проведет бой в этом году. Конор тренируется — есть видеозаписи его тренировок прямо сейчас… Он проведет бой этим летом», — заявил Уайт.

37-летний Макгрегор проходил лечение ибогаином — веществом, получаемым из африканского растения, которым лечат наркозависимости. Макгрегор провел 36 часов под воздействием препарата. В настоящее время спортсмен находится в 18-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, которая истекает в марте 2026 года.

Последним боем 37-летнего бойца стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В марте 2025 года Макгрегор заявил о намерении принять участие в ближайших выборах в ноябре 2025 года. Известно, что боец является жестким противником мигрантов в Ирландии и даже недавно встречался с президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу. Там Макгрегор раскритиковал правительство своей страны за то, что они поощряют нелегальную миграцию.

