Дело о гибели российского футболиста в драке в Щелкове рассмотрят присяжные

Уголовное дело о драке, в которой погиб 20-летний российский футболист любительского клуба «Русская община Щелково» Арсений Ерошевич, рассмотрят с присяжными. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным собеседника агентства, отбор присяжных заседателей еще продолжается. Уголовное дело поступило в суд в конце февраля текущего года. В расправе над спортсменом обвиняют четверых иностранцев.

Нападение произошло 17 августа прошлого года, Ерошевича и его друга жестоко избили толпой после ссоры в туалете ночного клуба. По версии «Русской общины», зачинщиком конфликта стал уроженец Узбекистана Ислам Рустамов. Сам Рустамов утверждает, что бил футболиста и его друга из-за оскорблений.

В результате драки спортсмен получил открытый перелом черепа, гематому головного мозга и перелом гортани. Он был госпитализирован, перенес две операции и впал в кому, после чего скончался 23 августа.

После смерти Ерошевича 23 августа к расследованию дела подключился Следственный комитет. Дело было переквалифицировано на более тяжкую статью «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

