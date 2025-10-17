Били толпой у клуба: что известно о гибели футболиста «Русской общины» спустя три месяца

Суд в Подмосковье продлил на два месяца арест трем фигурантам дела о гибели футболиста клуба «Русской общины Щелково» Арсения Ерошевича. Нападение произошло 17 августа, Ерошевича и его друга жестоко избили толпой после ссоры в туалете ночного клуба. По версии «Русской общины», зачинщиком конфликта стал уроженец Узбекистана Ислам Рустамов. Сам Рустамов утверждает, что бил футболиста и его друга из-за оскорблений.

Щелковский городской суд Московской области продлил арест троим фигурантам уголовного дела об избиении до смерти 20-летнего футболиста любительского клуба «Русская община Щелково» Арсения Ерошевича на два месяца, до 17 декабря, сообщило РИА Новости.

Источник, знакомый с ходом расследования, рассказал агентству, что по месту жительства фигурантов дела прошли обыски. Их провели на основании судебных решений.

В деле есть и четвертый фигурант, суд не сообщил, был ли ему продлен арест.

Футболиста избили до смерти возле ночного клуба

Нападение на Ерошевича произошло 17 августа. Группа мужчин избила его возле ночного клуба «Underground» на Пролетарском проспекте в Щелкове. Нападение попало на камеры видеонаблюдения.

Как видно на видеозаписи, футболиста избивали несколько человек. Один из них ударил Ерошевича по голове, тот упал, ударился об асфальт и потерял сознание, но его продолжили бить.

Футболиста доставили в больницу с переломами черепа и гортани и гематомой головного мозга. Ему провели несколько операций, он впал в кому и умер 23 августа.

ИА «Регнум» писало что Ерошевичу помогал отбиваться его друг по имени Егор К. Во время драки он получил черепно-мозговую травму, в ночь на 14 сентября его доставили в реанимацию с приступами эпилепсии и остановки дыхания.

Вечером 18 августа Главное управление МВД по Московской области сообщило, что полиция расследует уголовное дело по факту конфликта на Пролетарском проспекте по ст. 111 Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Отмечалось, что в отдел был доставлен один из правонарушителей, без подробностей о нем. На следующий день МВД проинформировало, что установило еще двух граждан, участвовавших в драке, — «гражданина одной из стран Средней Азии 2005 года рождения и местного жителя 2001 года рождения». Их задержали в Нижнем Новгороде и доставили в территориальный отдел полиции. Всех троих 21 августа арестовали на два месяца.

После смерти Ерошевича 23 августа к расследованию дела подключился Следственный комитет. Дело было переквалифицировано на более тяжкую статью «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На следующий день задержали четвертого фигуранта дела — 32-летнего мужчину. 25 августа суд его также арестовал.

Игроки команды-соперника были на месте избиения Ерошевича

В соцсетях появлялись заявления родственников Ерошевича о том, что его избивали игроки противоборствующего футбольного клуба «Дизель», но в «Русской общине Щелково» опровергли эту информацию. По ее данным, на месте конфликта действительно были несколько игроков ФК «Дизель», но они пытались разнять драку.

«Но, по информации от свидетелей конфликта, он (конфликт. — прим. ред.) начался на почве отношений двух команд. Данная версия проверяется следственными органами», — заявили августа в футбольном клубе Ерошевича.

В «Русской общине Щелково» при этом уточнили, что у них нет претензий к ФК «Дизель» и его игрокам.

Конфликт начался в туалете

«Русская община» провела собственное расследование конфликта, по итогам которого установила имена возможных зачинщиков.

«17 августа 2025 года в одном из клубов Щелково Московской области произошел конфликт, предварительно, из-за девушки, между Арсением Ерошевичем и Родионом С. Они ушли на разговор в туалет. В последующем, к ним зашли два друга Родиона, Кирилл и Сергей, а также друг Арсения, Егор. Все трое, кто зашли в уборную, пытались предотвратить конфликт мирным путем, пока не появился Ислам Рустамов. Ислам, видя конфликт Родиона, решил сразу вмешаться и помочь Родиону», — сообщал Telegram-канал футбольного клуба Ерошевича 25 августа.

Утверждается, что Ислам Рустамов начал предъявлять претензии Ерошевичу и вызвал на улицу. По версии «Русской общины», там Рустамов позвонил «группе мигрантов из его преступной группировки, чтоб они пришли ему на помощь» .

«Выйдя на улицу, Родион с Исламом накинулись с претензиями к Арсению и его другу Егору, а Кирилл и Сергей (друзья Родиона) всячески пытались предотвратить конфликт, пытались развести конфликтующие стороны подальше друг от друга. Дальше последовал удар по Егору от Ислама, в ответ на это Арсений нанес удар Исламу и завязалась потасовка, в которой наносили удары по Арсению и Егору — Ислам, Родион и несколько человек из этнической преступной группировки Ислама, численность которых в этом избиении увеличивалась и достигла 15-20 человек. Дальнейший ход событий и итог мы все видели на видео», — написал Telegram-канал.

Кто начал драку

29 августа источник ИА «Регнум» сообщил, что одного из зачинщиков конфликта — 17-летнего Родиона С. — родные тайно вывезли в Израиль после драки. По данным агентства, СК объявил его в международный розыск.

Ислам Рустамов незадолго до задержания рассказал, что Ерошевич со своим другом оскорбили его в туалете — из-за этого и начался конфликт. По его словам, Родион С. просто стоял рядом и ни в чем не виноват.

«Конфликт начался еще в туалете ночного клуба. Я стоял, делал свои дела, когда зашли эти двое парней. Они сразу начали меня оскорблять, называли «чуркой», говорили про мою бороду. Мне стало неприятно и обидно. Мы все вышли на улицу, чтобы поговорить. Я думал, дам ему пару пощечин, чтоб он понял, что нельзя со мной так разговаривать. Там я попытался ударить Арсения и его друга, потому что защищал свое доброе имя, свою честь. Но после нескольких ударов я подумал: «Что же я делаю? Лучше я не буду это делать», понял, что поступаю неправильно и лучше не бить, а обратиться за помощью в полицию. И после этого я уже не бил их, отошел в сторону. А кто все те люди, которые набросились на парней и стали бить Арсения после меня, я никого из них не знаю! Я отошел в сторону, мой знакомый Радик тоже просто стоял рядом — Радик ни в чем не виноват! » — рассказал он свою версию конфликта.

Ислам Рустамов утверждал, что после драки сам поехал в полицию и написал объяснительную. Изначально его отпустили домой без выдвижения обвинений, и в уголовном деле он проходил свидетелем. По данным агентства, он является уроженцем Узбекистана, но имеет российское гражданство.

Сестра избитого футболиста Ерошевича Снежана не верит в то, что ее брат мог спровоцировать конфликт на национальной почве. По ее мнению, на видео видно, как Ерошевич с другом пытались уладить конфликт, но «Ислам начал драку».

«На нем лежит вся ответственность за начало массовой драки! Именно он это начал! А сейчас пытается отмазаться, выгородить себя, выдумывает разные небылицы, обеляя себя и очерняя нашего Арсения. Это просто ничтожно!» — считает она.