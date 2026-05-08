«Всегда буду поддерживать»: Джокович о бойкоте из-за призовых

Сербский теннисист Новак Джокович поддержал теннисистов, которые готовы отказаться от участия в соревнованиях из‑за маленького размера призовых, передает Punto de Break.

«Игроки знают, что я всегда буду их поддерживать. Появляются новые поколения, и я рад, что лидеры нашего спорта, такие как Соболенко, готовы взять на себя инициативу и по-настоящему понимают, как работает теннисная политика, улавливают ее нюансы и то, что действительно нужно сделать, не только для собственной выгоды и благополучия, но и для всех», — сказал Джокович.

5 мая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко на пресс-конференции турнира категории WTA-1000 в Риме заявила о готовности устроить бойкот из-за недовольства призовыми, которые получают спортсмены в теннисе.

До этого двадцать ведущих теннисистов, включая и саму Соболенко, подписали письмо, в котором выразили критику в отношении организаторов Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») в связи с малым, по их мнению, увеличением призового фонда турнира.

Джокович — семикратный победитель Итогового турнира ATP, победитель 102 турниров АТР (из них 101 в одиночном разряде). Он — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт) — 24. Джокович — рекордсмен по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин (428).

Ранее Даниил Медведев заявил о готовности поддержать бойкот турниров.