«Поддерживаю любую инициативу»: теннисист Медведев о бойкоте из-за призовых

Российский теннисист, девятая ракетка мира Даниил Медведев заявил, что готов поддержать решение игроков бойкотировать турниры Большого шлема из-за ситуации с малым процентом призовых. Его слова приводит BB Tennis.

«Я с того момента, когда начал карьеру, всегда говорил примерно одни и те же вещи. Я — не президент какой-то федерации, а просто игрок. Поэтому я поддерживаю любую инициативу, которая может помочь где-то игрокам. Если игроки считают, что это (бойкотировать) — правильно, то я это поддержу», — указал он.

5 мая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко на пресс-конференции турнира категории WTA-1000 в Риме заявила о готовности устроить бойкот из-за недовольства призовыми, которые получают спортсмены в теннисе.

До этого двадцать ведущих теннисистов, включая и саму Соболенко, подписали письмо, в котором выразили критику в отношении организаторов Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») в связи с малым, по их мнению, увеличением призового фонда турнира.

Ранее вторая ракетка мира выразила готовность поддержать бойкот Соболенко.