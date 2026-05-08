Чимаев ударил американского бойца на битве взглядов перед турниром UFC 328

Чимаев ударил ногой Стрикленда во время стердауна перед турниром UFC 328

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Хамзат Чимаев во время традиционной битвы взглядов перед титульным боем на турнире UFC 328 нанес удар ногой американскому сопернику Шону Стрикленду.

Ранее на пресс-конференции спортсмены обменивались оскорблениями, а затем сцепились во время стердауна. После удара Чимаева охранники разняли бойцов.

Конфликт разразился в самом начале мероприятия. Глава UFC Дэйна Уайт ранее поставил вражду Чимаева и Стрикленда на второе место в списке самых напряженных в истории промоушена после боя Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором в 2018 году.

Стрикланд и Чимаев проведут титульный бой UFC в среднем весе на турнире UFC 328 в Нью-Джерси 10 мая.

В 2025 году году Чимаев одержал победу над представителем Южно-Африканской Республики Дрикусом Дю Плесси единогласным вердиктом судейской коллегии и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Победа Чимаева вызвала восторг у Конора Макгрегора.

Таким образом, 31-летний Чимаев, который представляет Объединенные Арабские Эмираты, одержал 15-ю победу в ММА, на его счету нет ни одного поражения.

Ране Чимаев усомнился в трезвом состоянии Макгрегора из-за слов про титул UFC.