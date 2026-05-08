World Athletics отклонила рекомендации МОК по допуску спортсменов из Беларуси

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) объявила о сохранении отстранения белорусских спортсменов от международных соревнований, несмотря на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) снять все ограничения, передает Times.

«Наш совет принял ясное решение, что, когда появится ощутимый прогресс в мирных переговорах, он может начать пересматривать свои решения. Мы все надеемся, что это произойдет скоро, но до тех пор совет остается единым в поддержке решения, принятого в марте 2022 года, а впоследствии подтвержденного в 2023 и 2025 годах», — сказано в заявлении организации.

7 мая исполком МОК официально заявил, что больше не рекомендует вводить какие-либо запреты для атлетов из Беларуси.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

Ранее Татьяна Тарасова разнесла МОК за решение по России.

 
