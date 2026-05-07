«Мы что, в борщ им нагадили?» Тарасова разнесла МОК за решение по России

Тарасова о решении МОК по России: мы ничего не нарушили, правда за нами

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что потеряла дар речи от решения Международного олимпийского комитета (МОК) не снимать санкций с российских спортсменов. Ее слова приводит РИА Новости.

«Почему так? К кому нам с этим обращаться? Что вообще происходит? Мы что в борщ кому-то нагадили? Мы ничего не нарушили, правда за нами. Им нельзя верить, ни одному их слову. Они нарушают все свои обещания. Я считаю, что нас должны защитить люди, которые владеют этим вопросом», — заявила Тарасова.

7 мая МОК указал, что больше не рекомендует вводить ограничение на участие белорусских спортсменов в международных соревнованиях. При этом в организации пока не собираются действовать аналогичным способом в отношении представителей России.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

Ранее Международная федерация ММА восстановила членство России.