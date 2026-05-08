Чемпион UFC Чимаев с будущим соперником устроили перепалку перед боем

Чимаев и Стрикленд обменялись оскорблениями на пресс-конференции перед боем

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Хамзат Чимаев и американский боец Шон Стрикленд на пресс-конференции перед турниром UFC 328 устроили словесную перепалку.

Бойцы обменялись нецензурными оскорблениями. Сотрудники службы безопасности предотвратили физическое столкновение, рассадив участников боя в разные концы помещения.

Конфликт вспыхнул в самом начале мероприятия. Ранее Глава UFC Дэйна Уайт ранее назвал вражду Чимаева и Стрикленда вторым по напряженности в истории организации после боя Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором в 2018 году.

Стрикланд и Чимаев проведут титульный бой UFC в среднем весе на турнире UFC 328 в Нью-Джерси 10 мая.

В 2025 году году Чимаев одержал победу над представителем Южно-Африканской Республики Дрикусом Дю Плесси единогласным вердиктом судейской коллегии и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Победа Чимаева вызвала восторг у Конора Макгрегора.

Таким образом, 31-летний Чимаев, который представляет Объединенные Арабские Эмираты, одержал 15-ю победу в ММА, на его счету нет ни одного поражения.

Ране Чимаев усомнился в трезвом состоянии Макгрегора из-за слов про титул UFC.