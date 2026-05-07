Роналду забил 971-й мяч в карьере

971-й гол Роналду помог «Аль-Насру» победить в матче саудовской Про-Лиги
«Аль-Наср» обыграл «Аль-Шабаб» в матче 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Аль-Шабаб — Принц Халид бин Султан» в Эр-Рияде, завершилась с результатом 2:4. В составе победившей команды голами отметились Жоау Феликс, который оформил хет-трик, и Криштиану Роналду. В составе «Аль-Шабаба» отличились Янник Карраско и Али Аль-Булайхи.

«Аль-Наср» продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 82 очков после 32 матчей. «Аль-Шабаб» с 32 очками занимает 13-е место.

Для Роналду гол в этом матче стал 971-м в карьере.

В феврале Роналду бойкотировал матчи «Аль-Насра» из-за недовольства руководством клуба. Футболист был недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности с «Аль-Хилялем». Позднее он вернулся в состав команды.

Ранее Роналду объявил о скором завершении карьеры.

 
