Задержаны двое подозреваемых в стрельбе в чемпиона России

Задержаны двое подозреваемых, которые, предположительно, выстрелили в чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, между спортсменом и подозреваемыми возник конфликт на почве ревности: один из задержанных является бывшим парнем девушки Исаева. После выстрела мужчины попытались скрыться. Накануне Исаев рассказал своим коллегам о конфликте с двумя мужчинами. Именно этих людей сотрудники правоохранительных органов задержали их за пределами Калуги в одном из гаражных кооперативов.

Дмитрий был кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике, долгое время работал персональным тренером и участвовал в соревнованиях.

В федерации функционального многоборья и клубе, который он представлял, выразили соболезнования его родным и близким. В память о спортсмене объявлен сбор средств.

Функциональное многоборье — это вид спорта, где спортсмены выполняют непрерывный комплекс многосуставных энергозатратных упражнений с отягощением и собственным весом.

