Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Спорт

Задержаны двое подозреваемых в стрельбе в чемпиона России

Задержаны двое подозреваемых по делу о стрельбе в чемпиона России Исаева
Дмитрий Исаев/VK

Задержаны двое подозреваемых, которые, предположительно, выстрелили в чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, между спортсменом и подозреваемыми возник конфликт на почве ревности: один из задержанных является бывшим парнем девушки Исаева. После выстрела мужчины попытались скрыться. Накануне Исаев рассказал своим коллегам о конфликте с двумя мужчинами. Именно этих людей сотрудники правоохранительных органов задержали их за пределами Калуги в одном из гаражных кооперативов.

Дмитрий был кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике, долгое время работал персональным тренером и участвовал в соревнованиях.

В федерации функционального многоборья и клубе, который он представлял, выразили соболезнования его родным и близким. В память о спортсмене объявлен сбор средств.

Функциональное многоборье — это вид спорта, где спортсмены выполняют непрерывный комплекс многосуставных энергозатратных упражнений с отягощением и собственным весом.

Ранее в Эквадоре выстрелили в судью во время футбольного матча.

 
Теперь вы знаете
Зарплатная гонка окончена. Кому из россиян стоит держаться покрепче за свою работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!