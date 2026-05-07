Определились финалисты Лиги Европы

«Астон Вилла» и «Фрайбург» вышли в финал Лиги Европы
David Klein/Reuters

Английская «Астон Вилла» и немецкий «Фрайбург» вышли в финал Лиги Европы сезона-2025/26.

«Астон Вилла» в полуфинале турнира сражалась с еще одним английским клубом — «Ноттингем Форест». Ответная игра завершилась со счетом 4:0, авторами голов стали Олли Уоткинс, Эмилиано Буэндия, который реализовал пенальти, и Джон Макгинн, оформивший дубль. Первая полуфинальная игра закончилась победой «Форест» с результатом 1:0, что позволило «Астон Вилле» выйти в финал по сумме двух матчей.

Немецкая команда в полуфинале встречалась с португальской «Брагой». Второй матч завершился со счетом 3:1, голы на свой счет записали Лукас Кюблер, который оформил дубль, и Йохан Манзамби. «Брага» с 7-й минуты играла в меньшинстве после того, Марио Доржелес получил прямую красную карточку, и сумела забить один мяч, отличился Пау Виктор. Первая игра между этими командами закончилась с результатом 2:1 в пользу португальского клуба.

Финал Лиги Европы пройдет 20 мая 2026 года на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Действующим победителем турнира (сезон 2024/2025) является английский клуб «Тоттенхэм Хотспур». В финале турнира 2025 года они обыграли «Манчестер Юнайтед».

