«К сожалению»: экс-президент «Локомотива» о влиянии отставки Челестини на ЦСКА

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что отставка Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА не помогла встряхнуть команду. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«К сожалению, отставка Челеснини никак на ЦСКА не повлияла. Руководство надеялось, что это решение как-то всколыхнет команду, но она слишком слабо подготовлена к этой части сезона и видно, что футболисты не бегут, какие-то выхолощенные. Отсюда и колоссальное количество ошибок», — сказал Наумов.

6 мая прошла встреча ЦСКА со «Спартаком» на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Игра завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса.

4 мая ЦСКА официально объявил об уходе Фабио Челестини с поста главного тренера. Временным исполняющим обязанности наставника стал Дмитрий Игдисамов.

Челестини занял пост наставника красно-синих в июне 2025 года. Двухлетнее соглашение с клубом было подписано до 30 июня 2027 года, при этом оно предусматривало возможность продления еще на один сезон.

Ранее экс-тренер «Милана» опроверг слухи об отказе возглавить ЦСКА.

 
