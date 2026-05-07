«Жена разберется»: супруга Сафонова о хейтерах вратаря «ПСЖ»

Марина Кондратюк, жена российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, в своем Telegram-канале поделилась эмоциями после выхода французского клуба в финал Лиги чемпионов и игры своего мужа в ответном матче с «Баварией».

«Спасибо всем за добрые слова и поддержку. Читаю с улыбкой и от всего сердца радуюсь, что есть те, кто могут искренне порадоваться за Матвея и команду в целом. Для меня это самое важное. Вот как бывает, если много работать и не обращать внимания на хейтеров (с ними, если что, жена разберется)», — написала она.

Встреча «ПСЖ» и «Баварии», которая состоялась на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии, завершилась с результатом 1:1. Первый гол в этом матче оформил Усман Дембеле с передачи Хвичи Кварацхелии на 3-й минуте. На 90+4-й минуте Гарри Кейн сравнял счет в матче, его ассистентом выступил Альфонсо Дэвис.

Первый матч, который прошел в Париже, завершился со счетом 5:4 в пользу «ПСЖ». Таким образом, французский клуб по сумме двух матчей вышел в финал Лиги чемпионов. Вторым финалистом Лиги чемпионов стал лондонский «Арсенал».

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

