«Краснодар» и «Динамо» объявили составы на матч Кубка России

«Краснодар» и «Динамо» назвали стартовые составы на финал Пути РПЛ Кубка России

«Краснодар» и московское «Динамо» объявили стартовые составы на второй матч финала Пути РПЛ Кубка России.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Гонсалес, Ленини, Кривцов, Сперцян, Боселли, Батчи, Кордоба.

«Динамо»: Лунев, Касерес, Маричаль, Осипенко, Скопинцев, Глебов, Фомин, Артур Гомес, Бителло, Гладышев, Тюкавин.

Встреча состоится на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Артем Чистяков.

Первая игра команд, которая состоялась в Москве, завершилась со счетом 0:0.

В Суперфинале Кубка России победителя этого противостояния ждет московский «Спартак», который 7 мая одержал победу над столичным ЦСКА в финале Пути регионов. Встреча завершилась с результатом 1:0. Суперфинал Кубка России сезона 2025/26 состоится 24 мая 2026 года в Москве на арене «Лужники».

Действующим обладателем Кубка России по футболу (сезон 2024/2025) является московский ЦСКА. В Суперфинале армейская команда обыграла «Ростов» в серии послематчевых пенальти.

