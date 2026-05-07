В ЦСКА поблагодарили бывшего тренера

Исполняющий обязанности главного тренера московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов после матча против «Спартака» в Кубке России заявил, что благодарен экс-наставнику клуба Фабио Челестини за опыт совместной работы. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«У нас есть общие принципы с Челестини, отличаются лишь нюансы, баланс между обороной и атакой, к примеру. Я бы хотел поблагодарить Фабио за то, что он взял меня в штаб, я очень многому у него научился. Что можно было изменить за эти два дня? Что-то кардинально новое нельзя наиграть за такое время, это просто нереально», — заявил Игдисамов.

Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

Ранее в «Спартаке» ответили на вопрос, с кем бы хотели сыграть в финале Кубка России.

 
