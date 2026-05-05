Международная федерация ММА восстановила членство России

Исполком Международной федерации ММА (IMМAF) принял решение о восстановлении членства Союза ММА России, рассказал министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Ранее полный допуск получили наши дзюдоисты и самбисты. Благодарю команду президента Союза ММА России Сергея Фатеева», — написал Дегтярев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

