Экс-вратарь сборной России призвал оценить вклад Сафонова в успехи «ПСЖ»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что Матвей Сафонов в составе «ПСЖ» по праву прошел в финал Лиги чемпионов после матче с «Баварией». Его слова приводит РИА Новости.

«Безусловно, можно уверенно поздравить Сафонова с заслуженным выходом в финал Лиги чемпионов. Нельзя недооценивать его вклад. Он провел хороший матч и выручил в сложных ситуациях. Нойер провел тоже классный матч, тоже много было хороших спасений. Оба вратаря показали высокий класс игры», — сказал Нигматуллин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии, завершилась с результатом 1:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый гол в этом матче оформил Усман Дембеле с передачи Хвичи Кварацхелии на 3-й минуте. На 90+4-й минуте Гарри Кейн сравнял счет в матче, его ассистентом выступил Альфонсо Дэвис. Сафонов совершил пять сейвов, но пропустил один гол.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов.