Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов

Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» за ответный матч с «Баварией»

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов года получил самую низкую оценку в команде за ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

Французское издание Footmercato оценило игру 26-летнего вратаря в шесть баллов. Этот показатель оказался наихудшим среди всех футболистов парижского клуба, принимавших участие в матче. Несмотря на низкую оценку, Сафонов совершил пять сейвов. Он пропустил один гол.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии, завершилась с результатом 1:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый гол в этом матче оформил Усман Дембеле с передачи Хвичи Кварацхелии на 3-й минуте. На 90+4-й минуте Гарри Кейн сравнял счет в матче, его ассистентом выступил Альфонсо Дэвис.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее в Париже арестовали 127 фанатов «ПСЖ» после матча с «Баварией».