В Париже арестовали 127 фанатов «ПСЖ» после матча с «Баварией»

В Париже задержали 127 фанатов «ПСЖ» после выхода команды в финал ЛЧ

Болельщики парижского «Пари Сен-Жермен» устроили массовые беспорядки после того, как команда одержала победу над «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов. Об этом пишет Le Figaro.

После финального свистка группы фанатов вышли на улицы. Участники акций подожгли несколько легковых автомобилей, а также предприняли попытки ограбления магазинов. В результате столкновений пострадали 34 человека, из них 23 — сотрудники правоохранительных органов. Всего было задержано 127 человек.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии, завершилась с результатом 1:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый гол в этом матче оформил Усман Дембеле с передачи Хвичи Кварацхелии на 3-й минуте. На 90+4-й минуте Гарри Кейн сравнял счет в матче, его ассистентом выступил Альфонсо Дэвис.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее Дмитрий Губерниев обратился к Сафонову после выхода «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов.