Конор Макгрегор вдохновил уроженца Чечни перейти в MMA

Хамзат Чимаев: Конор Макгрегор вдохновил меня перейти в MMA
Kamil Krzaczynski-Imagn Images/Reuters

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев, выступающий под флагом ОАЭ, заявил, что ирландец Конор Макгрегор вдохновил его перейти в смешанные единоборства (MMA), передает «Чемпионат».

Чимаева вдохновил бой Макгрегора против бразильца Жозе Альдо. Ирландец одолел Альдо в поединке за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе за 13 секунд.

«Когда я увидел тот бой и услышал, сколько денег Конор заработал, я получил мотивацию начать заниматься ММА. Так что было бы круто побоксировать с ним. В этом нет ничего личного», — сказал Чимаев.

В 2025 году году Чимаев одержал победу над представителем Южно-Африканской Республики Дрикусом Дю Плесси единогласным вердиктом судейской коллегии и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Победа Чимаева вызвала восторг у Конора Макгрегора.

Ранее Чимаев ответил, готов ли он перейти в бокс.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!