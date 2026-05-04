Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Мама Гуменника объяснила уход сына от Мишина

Мама Гуменника об уходе Петра от Мишина: ему нужно было больше внимания
Amanda Perobelli/Reuters

Елена Гуменник, мама российского фигуриста Петра Гуменника, объяснила уход сына из группы Алексея Мишина к Веронике Дайнеко, заявив, что сыну нужно было больше внимания, передает «Фонтанка».

«Мы понимали, что Петру нужно больше индивидуального внимания. И увидели, что у Вероники Анатольевны как раз такой подход. Попросились, она согласилась поговорить с Тамарой Николаевной, и в итоге нас взяли», — сказала Елена.

Аделия Петросян и Гуменник стали единственными российскими фигуристами, допущенными на Игры. Для отбора на Олимпиаду спортсмены выступили на квалификационном турнире в Пекине где оба завоевали золотые медали. На Олимпиаде Петросян и Гуменник заняли шестые места в одиночном зачете. После ОИ российских фигуристов не допустили к участию на чемпионате мира.

На Олимпийских играх, которые прошли в Милане и Кортина‑д'Ампеццо, выступили 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Единственную награду в копилку сборной принес ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебряную медаль в спринте.

Ранее в России назвали США лидером мирового фигурного катания.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет: станет ли хантавирус новым COVID-19
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!