Мама Гуменника объяснила уход сына от Мишина

Мама Гуменника об уходе Петра от Мишина: ему нужно было больше внимания

Елена Гуменник, мама российского фигуриста Петра Гуменника, объяснила уход сына из группы Алексея Мишина к Веронике Дайнеко, заявив, что сыну нужно было больше внимания, передает «Фонтанка».

«Мы понимали, что Петру нужно больше индивидуального внимания. И увидели, что у Вероники Анатольевны как раз такой подход. Попросились, она согласилась поговорить с Тамарой Николаевной, и в итоге нас взяли», — сказала Елена.

Аделия Петросян и Гуменник стали единственными российскими фигуристами, допущенными на Игры. Для отбора на Олимпиаду спортсмены выступили на квалификационном турнире в Пекине где оба завоевали золотые медали. На Олимпиаде Петросян и Гуменник заняли шестые места в одиночном зачете. После ОИ российских фигуристов не допустили к участию на чемпионате мира.

На Олимпийских играх, которые прошли в Милане и Кортина‑д'Ампеццо, выступили 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Единственную награду в копилку сборной принес ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебряную медаль в спринте.

Ранее в России назвали США лидером мирового фигурного катания.